Автограф Роналдо. Россияне начали активно продавать футбольные мячи

На фоне Чемпионата мира по футболу россияне начали проявлять интерес к тематическим товарам: сувенирам, спортивной форме, флагам. Но самым популярным стал футбольный мяч. Некоторые фанаты продают на сайте объявлений эксклюзивные мячи с автографами знаменитых спортсменов.

С февраля в России стало расти число объявлений о продаже футбольных мячей. И этот тренд укрепился после победы сборной нашей страны над соперниками из Саудовской Аравии.

С февраля по май мячи к тому же подорожали на 43,3%, рассказывают на Avito. В феврале этот футбольный атрибут можно было купить в среднем за 3,5 тыс. рублей, а в мае – за 5 тыс. рублей. В июне цена почти не изменилась.

В продаже есть мячи с автографами легендарного советского футболиста Льва Яшина и других членов сборной команды СССР 1966 года или с автографами футболистов сборной России этого года.

Есть и такое интересное предложение: мяч, на котором перед открытием церемонии жеребьевки ЧМ-2018 подписался легендарный бразильский нападающий Роналдо. В Москве продают мяч, предназначенный для игр на ЧМ этого года.