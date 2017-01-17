Автор «Аватара» и «Терминатора» снимет фильм про историю научной фантастики

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 02:45

Автор «Аватара» и «Терминатора» снимет фильм про историю научной фантастики

Автор "Аватара" и "Терминатора" снимет фильм про историю научной фантастики

Сейчас Джеймс Кэмерон занят съемками второй части «Аватара»

Знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон анонсировал создание документального сериала об истории научной фантастики, пишет «Лента.ру».

Ожидается, что в проекте автор «Терминатора», «Аватара» и «Титаника» расскажет о главных научно-фантастических книгах, фильмах и сериалах разных поколений. По словам постановщика, он в детстве постоянно пересматривал фильм Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».

«Эта картина вдохновила меня стать режиссером. Мне нравились визуальные эффекты, но больше всего меня захватывали идеи и вопросы, которые поднимал фильм», — рассказал Кэмерон. В своем проекте он намерен ответить на главные вопросы, которые поднимает жанр научной фантастики.

Премьера документального сериала под рабочим названием James Cameron’s Story of Science Fiction намечена на 2018 год. В нем будет шесть эпизодов, каждый продолжительностью в час.

Отметим, что именно на конец 2018 года намечена премьера второй части картины «Аватар». Сейчас постановщик работает над четырьмя новыми картинами о Пандоре. Ленты должны выходить с периодичностью раз в два года, начиная с 2018 года.

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 02:45
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