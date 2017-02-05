Автор «Ла-Ла Ленда» получил главную награду Гильдии режиссеров США

Режиссер Дэмьен Шазелл был номинирован на премию впервые в своей карьере

Американский режиссер Дэмьен Шазелл, который снял мюзикл «Ла-Ла Ленд», удостоился премии Гильдии режиссеров США в самой престижной номинации — за достижения в кино. Об этом в воскресенье, 5 февраля, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Variety.

69-я церемония вручения наград Гильдии прошла в Лос-Анджелесе накануне. Подчеркивается, что Шазелла впервые в его карьере номинировали на премию Гильдии режиссеров. В борьбе за престижную награду он обогнал американца Барри Дженкинса с драмой «Лунный свет», канадца Дени Вильнева («Прибытие») Кеннета Лонергана («Манчестер у моря») и Гарта Дэвиса («Лев»). Последний получил награду в категории «режиссерский дебют».

Издание пишет, что награды Гильдии режиссеров считают одним из показателей, позволяющим прогнозировать исход борьбы в преддверии вручения награды киноакадемии США «Оскар», которая состоится 26 февраля.

Отмечается, что «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на «Оскар»: картину представили в 13 категориях, в том числе два раза за лучшую песню.