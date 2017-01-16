Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой

Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 19:45

Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой

Автор петиции против новогодних огоньков извинился перед Пугачевой

Житель Ростова-на-Дону подчеркнул, что не призывал изгонять Пугачеву с Первого канала

Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, который написал петицию с критикой новогоднего эфира с участием Аллы Пугачевой, принес певице извинения. Обращение мужчины опубликовало издание StarHit в понедельник, 16 января, пишет «Лента.ру».

Манукян заявил, что не хотел задеть или обидеть Пугачеву, с сожалением отметив, что его слова неправильно истолковали. Мужчина подчеркнул, что не призывал «изгонять» певицу с Первого канала, а лишь отметил, что новогодний эфир федеральных каналов нужно совершенствовать и менять его формат.

Ростовчанин также отметил, что ему близко творчество Пугачевой, особенно такие песни, как «Позови меня с собой», «Свеча» и «Опять метель».

Издание добавляет, что ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят ежегодно. Он заключил, что певицу нельзя исключать из эфира.

Напомним, что 11 января Пугачева призвала не устраивать акций в ее поддержку, отметив, что всем понравиться невозможно, и призвав жить дальше «весело и радостно».

Издание пишет, что в начале января на сайте change.org появилась петиция, которая была адресована Эрнсту. В ней Манукян просил руководство Первого канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. Примером выступила новогодняя передача с участием Пугачевой. Петицию с момента публикации подписали уже свыше 160 тысяч пользователей.

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Александр
Автор: Александр Январь 16, 2017 19:45
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