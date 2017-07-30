Автор «Пятого элемента» и «Никиты» Люк Бессон снимет новый фильм в России

Режиссер приехал в Москву на презентацию своей картины

Знаменитый французский режиссёр и продюсер Люк Бессон заявил, что намерен снять свой следующий фильм в России. Постановщик прибыл в Москву, чтобы представить картину «Валериан и город тысячи планет», пишет «Интерфакс».

«Я планирую начать съемки следующего проекта в России. Поверьте, я говорю это не во всех странах, в которые приезжаю. Это означает, как сильно я вас люблю», – заявил Бессон.

Отметим, что автор «Пятого элемента» и «Никиты» продюсирует картину о подводной лодке «Курск», которая должна выйти этой осенью. Часть съёмок должна пройти в Мурманске, но Министерство обороны отказало в праве попасть на секретные объекты.

«Валериан и город тысячи планет» выходит в российский прокат 10 августа 2017 года. По сюжету космические агенты Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по долгу службы должны принять участие в подозрительном деле и спасти обитателей планеты Альфа, на которой живут тысячи существ из разных миров со всей галактики.