Автор «Твин Пикса» Дэвид Линч передумал уходить из кино

Об этом он заявил журналистам
Знаменитый американский режиссёр, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Дэвид Линч заявил, что не собирается уходить из кино. Его слова передает портал Vulture.
«Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем», — отметил Линч.
Отметим, что недавно в Каннах 71-летний Дэвид Линч представил две серии третьего сезона сериала «Твин Пикс» — первой его работы за 11 лет. Линч также известен такими картинами, как «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв» и другие.
Читайте также
- Губернаторский проект «Поезд культуры»: алтайский театр кукол «Сказка» приступил к завершающему этапу гастролей 0 18.Ноя
- АГАО наградила лучших чтецов 0 22.Июн
- Итальянец Франческо Габбиани остался фаворитом «Евровидения» у букмекеров 0 15.Май
- Гарик Сукачев поблагодарил Александра Карлина за помощь в съемках фильма 0 12.Янв
- Личный самолет Элвиса Пресли с золотой отделкой внутри продадут с молотка 0 24.Май
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Дмитрий
Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.Читать статью
-
Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.
А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?Читать статью
-
ШУРИК
на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)Читать статью
-
Надя
Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?Читать статью
-
Виктория
Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий