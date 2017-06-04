Автор «Твин Пикса» Дэвид Линч передумал уходить из кино

Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2017 11:46

Автор «Твин Пикса» Дэвид Линч передумал уходить из кино

Автор "Твин Пикса" Дэвид Линч передумал уходить из кино

Об этом он заявил журналистам

Знаменитый американский режиссёр, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Дэвид Линч заявил, что не собирается уходить из кино. Его слова передает портал Vulture.

«Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем», — отметил Линч.

Отметим, что недавно в Каннах 71-летний Дэвид Линч представил две серии третьего сезона сериала «Твин Пикс» — первой его работы за 11 лет. Линч также известен такими картинами, как «Синий бархат», «Дикие сердцем», «Голова-ластик», «Малхолланд Драйв» и другие.

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Александр
Автор: Александр Июнь 4, 2017 11:46
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