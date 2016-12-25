Автора «Прибытия» Дени Вильнева зовут снимать новую «Дюну»

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 00:45

Автора «Прибытия» Дени Вильнева зовут снимать новую «Дюну»

Автора "Прибытия" Дени Вильнева зовут снимать новую "Дюну"

Канадский режиссер вновь собирается работать в жанре научной фантастики

Режиссер картин «Убийца», «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнев ведет переговоры о постановке романа Фрэнка Герберта.

Как сообщает Variety, постановщик, чей фильм «Прибытие», по мнению многих критиков, стал одним из лучших в 2016 году, получил предложение от студии Legendary снять фильм по культовому роману Фрэнка Герберта. Пока переговоры находятся на начальной стадии.

«Дюна» была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на «Дюну» в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента «Прибытие», а в 2017 году осенью в прокате появится «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 00:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии