Автора «Прибытия» Дени Вильнева зовут снимать новую «Дюну»

Канадский режиссер вновь собирается работать в жанре научной фантастики

Режиссер картин «Убийца», «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнев ведет переговоры о постановке романа Фрэнка Герберта.

Как сообщает Variety, постановщик, чей фильм «Прибытие», по мнению многих критиков, стал одним из лучших в 2016 году, получил предложение от студии Legendary снять фильм по культовому роману Фрэнка Герберта. Пока переговоры находятся на начальной стадии.

«Дюна» была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на «Дюну» в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента «Прибытие», а в 2017 году осенью в прокате появится «Бегущий по лезвию 2049» с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.