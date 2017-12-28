Азартные игры по знакам зодиака

Азартные игроки по своей натуре люди суеверные. По большому счету, азартные игры и скептицизм вещи не совместимые. Неудивительно, что многие фанаты игровых автоматов верят в гороскопы.

Если вы также доверяете звездам и хотите добиться успеха с их помощью, узнайте в какие слоты Slot V лучше играть представителям тех или иных знаков зодиака.

Овен. Один из самых азартных знаков. Его представители искренне верят в удачу, и она отвечает им взаимностью. Овнам стоит остановить выбор на королеве азартных игр – рулетке.

Телец. Представители этого знака люди практичные и рациональные, однако это не мешает им отлично проводить время в игорных заведениях. Тельцам, как никому другому, очень везет в карточных играх, особенно покере.

Близнецы. Представители этого знака очень коммуникабельные и открытые люди. И чтобы не скучать в онлайн казино, им стоит отдавать предпочтения играм с живыми дилерами.

Рак. Представители этого знака любят все яркое и необычное. Именно поэтому им стоит выбирать игровые автоматы с бонусными уровнями, например, Igrosoft.

Лев. Рожденные под этим знаком не любят довольствоваться малым. Они не станут тратить время на посредственные слоты. Львам стоит обратить внимание на автоматы от NetEnt, которые славятся и высоким качеством, и шикарными выплатами.

Дева. Представители этого знака не любят сорить деньгами, а вот заработать всегда не прочь. Девы не станут тратить время на автоматы с низким процентом выплат, именно поэтому им стоит присмотреться к линейке MegaJack.

Весы. Представителям этого знака непросто принимать окончательное решение, они любят все обдумать, взвесить все «за» и «против». Оптимальная игра для Весов – Casino War.

Скорпион. Рожденным под этим знаком везет в казино больше, чем кому-либо другому. Скорпионы суеверны и любят окружать себя амулетами и талисманами. Поэтому им стоит проводить время за играми, где изображены деньги и все, что с ними связано, например, Money Wheel. Пройдите по ссылке http://slotv.nlofact.com/drugie-igry/money-wheel/, чтобы оценить эту игру бесплатно.

Стрелец. У представителей этого знака прекрасно развита интуиция. Им ничего не стоит угадать призовой номер в рулетке. А чтобы не скучать, можно выбирать не только классические, но и оригинальные версии этой увлекательной игры.

Козерог. Представителям этого знака крайне важно играть в хорошем настроении. Поэтому им стоит проводить время за яркими и захватывающими автоматами, например, Go Bananas.

Водолей. Рожденные под этим знаком люди не любят тратить время на раздумья. Им хочется как можно быстрее уйти в отрыв и выиграть много денег. Лучшая игра для Водолеев – Red Dog.

Рыбы. Представители этого знака не склонны к экспрессии. Они любят думать и зарабатывать деньги собственным умом. Рыбы получат колоссальное удовольствие от покера и блэкджэка.