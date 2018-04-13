Балетмейстеры из разных регионов встретятся в Барнауле

Балетмейстерские работы оценят 20 — 22 апреля в Барнауле в рамках IV Международного фестиваля-конкурса современных направлений танца «Образ». Экспертами мероприятия станут педагоги из Новосибирска, Екатеринбурга, Риги и краевой столицы.

Как сообщает сайт АГИК, в эти дни на сцене Алтайского государственного театра музыкальной комедии гости фестиваля смогут увидеть спектакли, поставленные экспертами жюри и преподавателями АГИК: «Погружение» – Дмитрия Гатиюкевича (Рига, Латвия), «Gold fish» – Анны Пестеревой (Москва), «В присутствии себя» – Дмитрия Голубева (Барнаул), а также спектакли: «Вальгала» театра танца «Окоем» (Екатеринбург) и «Сказ о Ясном Соколе» ансамбля современного танца «Вереск» Алтайского государственного института культуры – Ольги Вернигора и Дмитрия Голубева (Барнаул).

В дни фестиваля балетмейстеры – постановщики, руководители творческих коллективов и объединений, солисты и педагоги смогут посетить мастер-классы от ведущих экспертов. А выпускники хореографических направлений подготовки профессиональных учебных заведений смогут принять участие в кастинге в современную труппу Театра «Балет Москва».

В этом году впервые, в рамках основного конкурса, проведут самостоятельное направление – конкурс детского танца «ОБРАЗ-ДЕТИ». В нем по номинациям ансамбли и малые формы, будут соревноваться малыши от четырех до девяти лет.