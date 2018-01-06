Бардовский фестиваль пройдет в барнаульской «Шишковке» 5 января

mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:45

Бардовский фестиваль пройдет в барнаульской «Шишковке» 5 января

Бардовский фестиваль пройдет в барнаульской «Шишковке» 5 января

На фестиваль бардовской песни «По старинной по привычке…» приглашает 5 января Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова. Прийти на него могут все, кто желает послушать душевную музыку. 

Встреча бардов обещает стать настоящим праздником песни, обещают в библиотеке. В рамках фестиваля пройдет конкурс для юных исполнителей от шести до 18 лет. Оценивать исполнителей будет команда победителей бардовских конкурсов разного уровня, в том числе и международного.

Мероприятие организуют Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения, студия «Школа игры на гитаре», а также сама библиотека.

Фестиваль назначен на 12.00, пройдет в конференц-зале.

Фото: Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Январь 6, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Ето самый лучший игра в мире мне очень нравится

    Читать статью
  • Арманжан

    Арманжан

    Игра очень хороший

    Читать статью
  • Анастасия

    Анастасия

    Платно... Везде на юриста платно

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Статья написана, вероятно, давно и перепечатана сегодня. Где Вы нашли сегодня краны по 100 -500 сатошей? Бред какой-то...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии