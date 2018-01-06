Бардовский фестиваль пройдет в барнаульской «Шишковке» 5 января

На фестиваль бардовской песни «По старинной по привычке…» приглашает 5 января Алтайская краевая библиотека им. В. Я. Шишкова. Прийти на него могут все, кто желает послушать душевную музыку.

Встреча бардов обещает стать настоящим праздником песни, обещают в библиотеке. В рамках фестиваля пройдет конкурс для юных исполнителей от шести до 18 лет. Оценивать исполнителей будет команда победителей бардовских конкурсов разного уровня, в том числе и международного.

Мероприятие организуют Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения, студия «Школа игры на гитаре», а также сама библиотека.

Фестиваль назначен на 12.00, пройдет в конференц-зале.

Фото: Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения.