Бардовский концерт пройдет 3 декабря в Барнауле

mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 11:46

Бардовский концерт пройдет 3 декабря в Барнауле

Бардовский концерт пройдет 3 декабря в Барнауле

Концерт московского проекта «Бард-вагон» состоится сегодня вечером, 3 декабря, в Барнауле. Музыканты исполнят около 30 туристских песен в рамках программы «А я еду за туманом». 

На сцену Алтайской Государственной филармонии Алтайского края сегодня в 17.00 выйдут вокалист и руководитель проекта Михаил Новиков, барды Ирина Христианова, Дмитрий Григорьев и другие.

Прозвучат песни «Бригантина» п. Когана и Г. Лепского, «Милая моя» Ю. Визборга, «Вечер бродит» А. Якушевой.

Как сообщают в филармонии, зрители смогут спеть любимые песни вместе с бардами. В программе используется видеопроектор, показывающий фотографии и тексты песен на экране.

Фото: Государственная филармония Алтайского края. 

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mavit
Автор: mavit Декабрь 7, 2017 11:46
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