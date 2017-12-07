Бардовский концерт пройдет 3 декабря в Барнауле

Концерт московского проекта «Бард-вагон» состоится сегодня вечером, 3 декабря, в Барнауле. Музыканты исполнят около 30 туристских песен в рамках программы «А я еду за туманом».
На сцену Алтайской Государственной филармонии Алтайского края сегодня в 17.00 выйдут вокалист и руководитель проекта Михаил Новиков, барды Ирина Христианова, Дмитрий Григорьев и другие.
Прозвучат песни «Бригантина» п. Когана и Г. Лепского, «Милая моя» Ю. Визборга, «Вечер бродит» А. Якушевой.
Как сообщают в филармонии, зрители смогут спеть любимые песни вместе с бардами. В программе используется видеопроектор, показывающий фотографии и тексты песен на экране.
Фото: Государственная филармония Алтайского края.
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