Барнаул готовится к «Ночи кино»

Сразу три кинотеатра Барнаула примут участие в акции "Ночь кино". Она пройдет 25 августа. Для показа, по итогам народного голосования, было отобрано три фильма.
В барнаульских кинотеатрах "Мир", "Премьера", "Арена" и парке "Барнаульская крепость" в рамках "Ночи кино" покажут фильм "Танки" о разработке танка Т-34 и действии новой машины на полях сражений Великой Отечественной войны, кино "Рубеж" о жизни успешного бизнесмена, который чудесным образом из благополучной жизни попадает на Невский пятачок 1941 года и семейную ленту "Последний богатырь", сделанную на основе сказочных сюжетов.
Фильмы в кинотеатрах-участниках начнут показывать один за другим 25 августа с 20.00. Вход свободный.
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Алена
Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.Читать статью
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алена
до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??Читать статью
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Evgen
27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…Читать статью
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где можно посмотреть результаты засисления?Читать статью
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Софья Александровна
Я тоже хочу увидетьЧитать статью
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