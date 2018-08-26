Барнаул готовится к «Ночи кино»

mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 23:45

Барнаул готовится к «Ночи кино»

Барнаул готовится к "Ночи кино"

Сразу три кинотеатра Барнаула примут участие в акции "Ночь кино". Она пройдет 25 августа. Для показа, по итогам народного голосования, было отобрано три фильма.

В барнаульских кинотеатрах "Мир", "Премьера", "Арена" и парке "Барнаульская крепость" в рамках "Ночи кино" покажут фильм "Танки" о разработке танка Т-34 и действии новой машины на полях сражений Великой Отечественной войны, кино "Рубеж" о жизни успешного бизнесмена, который чудесным образом из благополучной жизни попадает на Невский пятачок 1941 года и семейную ленту "Последний богатырь", сделанную на основе сказочных сюжетов.

Фильмы в кинотеатрах-участниках начнут показывать один за другим 25 августа с 20.00. Вход свободный.

 

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mavit
Автор: mavit Август 26, 2018 23:45
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