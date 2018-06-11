«Барнаул вздрогнул!»: Горожане в соцсетях делятся фото с концерта группы «Ленинград»

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45

«Барнаул вздрогнул!»: Горожане в соцсетях делятся фото с концерта группы «Ленинград»

«Барнаул вздрогнул!»: Горожане в соцсетях делятся фото с концерта группы «Ленинград»

Одна из самых скандальных и провокационных в нашей стране групп — «Ленинград» — выступила в Барнауле. Концерт состоялся 5 июня во Дворце зрелищ и спорта.

Несмотря на то, что хиты «Ленинграда» запрещались на законодательном уровне,  интерес к группе только повышается. По словам очевидцев, тысячи поклонников Сергея Шнурова пришли послушать любимые песни.

«Это был отрыв!!! Энергетика через край) Голос сорван, ноги-руки гудят. Огромное спасибо #shnurovs группировке ЛЕНИНГАД за позитив, за драйв», — пишут участники концерта.

Среди комментариев: «Жара! Было очень круто! Спасибо за крутейший концерт и не передаваемые эмоции!».

Публикация от Илья Злобин Jeweler (@ilya__zlobin) 5 Июн 2018 в 10:49 PDT

Публикация от Никоненко Денис (@nikonenkoden) 5 Июн 2018 в 5:16 PDT

Публикация от Василий Розенбах (@vasiliirozenbakh) 17 Фев 2018 в 3:32 PST

Публикация от @olya_cat75 5 Июн 2018 в 10:52 PDT

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45
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