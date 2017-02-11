Барнаулец Иван Чебанов сделал предложение экс-солистке группы Serebro

О торжестве пока не сообщается
Известный барнаульский музыкант, участник шоу «Голос» Иван Чебанов сделал предложение своей девушке, бывшей участнице группы Serebro Дарье Шашиной. Об этом Чебанов написал на своей странице в социальной сети, подкрепив фото кольца на пальце возлюбленной подписью: «она сказала да».
О дате торжества пока не сообщается.
«Она ничего не ожидала, я приехал вечером с подъёмным краном. Я заказал очень много шаров, купил кольцо. На подъёмном кране как в фильме «Вверх» я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо», — прокомментировал позже Чебанов предложение руки и сердца журналистам Life.
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