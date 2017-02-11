Барнаулец Иван Чебанов сделал предложение экс-солистке группы Serebro

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 04:45

Барнаулец Иван Чебанов сделал предложение экс-солистке группы Serebro

Барнаулец Иван Чебанов сделал предложение экс-солистке группы Serebro

О торжестве пока не сообщается

Известный барнаульский музыкант, участник шоу «Голос» Иван Чебанов сделал предложение своей девушке, бывшей участнице группы Serebro Дарье Шашиной. Об этом Чебанов написал на своей странице в социальной сети, подкрепив фото кольца на пальце возлюбленной подписью: «она сказала да».

О дате торжества пока не сообщается.

«Она ничего не ожидала, я приехал вечером с подъёмным краном. Я заказал очень много шаров, купил кольцо. На подъёмном кране как в фильме «Вверх» я поднялся к балкону и прокричал ей, чтобы она вышла. Перелез через балкон, встал на колено и надел кольцо», — прокомментировал позже Чебанов предложение руки и сердца журналистам Life.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 11, 2017 04:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Лена

    Лена

    Пиар

    Читать статью
  • AlimentyNaRebenka

    AlimentyNaRebenka

    Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…

    Читать статью
  • гостья

    гостья

    девушка тоже не простушка, работает пиарщицей

    Читать статью
  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии