Барнаулец продает портрет Анжелины Джоли

На одном из популярных сайтов объявлений в Барнауле появилась информация о продаже интересной картины. Местный житель нарисовал портрет известной американской актрисы Анжелины Джоли.
Сам продавец отмечает, что техникой исполнения является масло, холст. Размер полотна — 40см х 80см. Художником этого шедевра является Н.Дорофеев. Стоимость картины составляет 79 тысяч рублей.
Напомним, благодаря своей выдающейся внешности Анжелина Джоли несколько раз получала звание самой красивой женщиной в мире.
Справка:
Анджелина Джоли — популярнейшая актриса Голливуда. В настоящее время, помимо съемок в очередном супербоевике, Джоли занимается гуманитарными проектами. У нее шесть детей.
Фото: Авито
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Сегодня было нападение стаи бродячих собак на 9 - ти летнего ребёнка...кто там такой добрый и умный,я сообща адрес можете…Читать статью
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Сергей
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