Барнаулец продает портрет Анжелины Джоли

mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 11:45

Барнаулец продает портрет Анжелины Джоли

Барнаулец продает портрет Анжелины Джоли

На одном из популярных сайтов объявлений в Барнауле появилась информация о продаже интересной картины. Местный житель нарисовал портрет известной американской актрисы Анжелины Джоли.

Сам продавец отмечает, что техникой исполнения является масло, холст. Размер полотна — 40см х 80см. Художником этого шедевра является Н.Дорофеев. Стоимость картины составляет 79 тысяч рублей.

Напомним, благодаря своей выдающейся внешности Анжелина Джоли несколько раз получала звание самой красивой женщиной в мире.

Справка:

Анджелина Джоли —  популярнейшая актриса Голливуда. В настоящее время, помимо съемок в очередном супербоевике, Джоли занимается гуманитарными проектами. У нее шесть детей.

Фото: Авито

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mavit
Автор: mavit Январь 1, 2018 11:45
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  • Лена

    Лена

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  • Арманжан

    Арманжан

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  • Арманжан

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