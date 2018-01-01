Барнаулец продает портрет Анжелины Джоли

На одном из популярных сайтов объявлений в Барнауле появилась информация о продаже интересной картины. Местный житель нарисовал портрет известной американской актрисы Анжелины Джоли.

Сам продавец отмечает, что техникой исполнения является масло, холст. Размер полотна — 40см х 80см. Художником этого шедевра является Н.Дорофеев. Стоимость картины составляет 79 тысяч рублей.

Напомним, благодаря своей выдающейся внешности Анжелина Джоли несколько раз получала звание самой красивой женщиной в мире.

Справка:

Анджелина Джоли — популярнейшая актриса Голливуда. В настоящее время, помимо съемок в очередном супербоевике, Джоли занимается гуманитарными проектами. У нее шесть детей.

Фото: Авито