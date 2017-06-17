Барнаульской «Аптеке Крюгеръ» ищут деньги на краудфандинговой площадке

Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 01:45

Барнаульской «Аптеке Крюгеръ» ищут деньги на краудфандинговой площадке

Барнаульской "Аптеке Крюгеръ" ищут деньги на краудфандинговой площадке

Организаторы акции просят помощи в реставрации деревянных фасадов здания

Музей «Мир времени» ищет средства на реставрацию деревянных фасадов здания барнаульской «Аптеки Крюгеръ» на общероссийской краудфандинговой площадке planeta.ru. Об этом ИА «Амител» сообщили в музее.

Организаторы говорят, что краудфандинг отличается от благотворительности, ведь участники краудфандинга становятся партнерами. Каждый, кто хочет поддержать проект, приобретает какую-нибудь понравившуюся акцию. В данном случае речь идет о книжках, продукции из лекарственных трав, кружек и магнитов с фирменной символикой «Мое имя в истории Барнаула».

Когда человек приобретает акцию, приходит оповещение об увеличении суммы сбора на проект. Если проект набрал больше 50%, все деньги отдаются создателю, и он выполняет свои обязательства перед «акционерами»: тогда летят во все точки света поощрения, выбранные за помощь. А организатор, в свою очередь, использует эти деньги на реализацию изначальной идеи.

Памятник деревянного зодчества «Аптеку Крюгеръ» выкупили у муниципалитета 2,5 года назад. Реставрация этого объекта обойдется примерно в 20 миллионов рублей. Сейчас здание находится в аварийном состоянии. Отопления там не было примерно семь лет.  

Организаторы говорят, что размещение на площадке planeta.ru – еще одна попытка привлечь внимание к этому исторически важному объекту и ускорить процесс переезда музея «Мир времени» в старую часть города Барнаула.
 

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Александр
Автор: Александр Июнь 17, 2017 01:45
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