Барнаульцев бесплатно отвезут 9 сентября на избирательные участки

mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 23:45

Барнаульцев бесплатно отвезут 9 сентября на избирательные участки

Барнаульцев бесплатно отвезут 9 сентября на избирательные участки

Жителей Барнаула из отдаленных микрорайонов в Единый день голосования, 9 сентября, бесплатно отвезут на автобусах на избирательные участки и обратно. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, будут организованы дополнительные автобусные маршруты.

Автобусы доставят горожан до зданий, где располагаются избирательные участки. На автобусах разместят информационные таблички, указывающие соответствующие номера избирательных участков. Всего задействуют 27 транспортных средств.

Специальные автобусные маршруты будут организованы в каждом районе города. Так, в Ленинском районе таких маршрутов будет девять, в Центральном — восемь, в Железнодорожном и Индустриальном — по четыре, в Октябрьском – два.

 

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mavit
Автор: mavit Август 31, 2018 23:45
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  • Алина

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