Барнаульцев приглашают на концерт музыкальной группы «Горизонталь»

Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 06:45

Барнаульцев приглашают на концерт музыкальной группы «Горизонталь»

Барнаульцев приглашают на концерт музыкальной группы "Горизонталь"

Мероприятие пройдет в пространстве Kocheli Space

Барнаульская группа «Горизонталь» выступит с концертом. Мероприятие пройдет 27 января в 19.00 в пространстве нового формата Kocheli Space.

Группу «Горизонталь» в сентябре 2014-го основал уже небезызвестный к тому времени Павел Ладыгин. С 2011 года он занимается созданием акустических композиций, которые ранее презентовал самостоятельно под псевдонимом LaPa.

Благодаря легкой аранжировке из клавишных инструментов, перкуссии и басов музыкальные произведения обрели второе дыхание. Уже спустя несколько недель после создания, а именно 6 ноября 2014-го, проект выпустил свой первый сингл «Мы», который в скором времени стал визитной карточкой группы.

Лирические баллады в сочетании с живым звучанием ламповой музыки и глубоким вокалом Павла Ладыгина – душевный и проникновенный софт-рок, находящий самые теплые отклики в сердцах слушателей.

27 января в 19.00 в Kocheli Space группа сыграет как новые, так и уже полюбившиеся многим слушателям композиции.

Узнать больше о концерте можно на специальной странице «ВКонтакте»: https://vk.com/kvartirnikvkochelispace

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Александр
Автор: Александр Январь 25, 2017 06:45
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