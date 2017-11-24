Барнаульцев приглашают на концерт вокального проекта «ViVA»

27 ноября в Барнауле пять талантливейших молодых людей из творческого объединения ViVA дадут концерт в Театре музкомедии. Начало – в 19:00.
Солисты лучших оперных театров России и Европы исполнят известные хиты от классики до современной эстрады. Они представят программу «Она так прекрасна».
Один из солистов ViVA — Александр Балыков – звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны.
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