Барнаульцев приглашают на концерт вокального проекта «ViVA»

mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 23:46

Барнаульцев приглашают на концерт вокального проекта «ViVA»

Барнаульцев приглашают на концерт вокального проекта «ViVA»

27 ноября в Барнауле пять талантливейших молодых людей из творческого объединения ViVA дадут концерт в Театре музкомедии. Начало – в 19:00.

Барнаульцев приглашают на концерт вокального проекта «ViVA»

Солисты лучших оперных театров России и Европы исполнят известные хиты от классики до современной эстрады. Они представят программу «Она так прекрасна».

Один из солистов ViVA — Александр Балыков – звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. 

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 24, 2017 23:46
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