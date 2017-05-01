Барнаульцы 30 апреля вспомнят большой пожар, случившийся 100 лет назад

Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 01:46

Акция пройдет 30 апреля на площади Свободы с 11.00 до 14.00

Акция под названием «Помним историю, сохраняем город» пройдет в Барнауле в воскресенье, 30 апреля, на площади Свободы с 11.00 до 14.00, сообщили ИА «Амител» в музее «Мир времени».

Организаторы мероприятия — музей «Мир времени» и ГУ МЧС Алтайского края — призывают местных жителей вспомнить большой пожар, произошедший в городе 2 мая 1917 года. Тогда выгорела центральная и наиболее цивилизованная часть города. Огнём была охвачена центральная часть Барнаула, было уничтожено около 60 кварталов, в том числе городская управа, окружной суд, отделения уездной и городской милиции, казначейство, Дом революции, городская библиотека, телефонная, электрическая и водопроводные станции, городская амбулатория, Управление Алтайской железной дороги, казармы Барнаульского полка, 13 учебных заведений и многое-многое другое. Сгорели многие жилые дома на улицах Гоголевской, Пушкинской, Петропавловской, Московском проспекте. Тот страшный пожар оставил без крова над головой около 20 тысяч человек.

Организаторы также хотят привлечь внимание общественности к спасению одного из немногих уцелевших в тот день зданий — памятника деревянного зодчества, известного в исторических источниках как «Аптека Крюгер» и первый радиоузел в Барнауле (с 1929 года). 

На сцене для барнаульцев выступят местные творческие коллективы. Все вырученные деньги пойдут 
на восстановление «Аптеки Крюгер» — будущего дома музея «Мир времени».
 

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Александр
Автор: Александр Май 1, 2017 01:46
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