Барнаульцы до премьеры посмотрели новых «Пиратов Карибского моря». Фото

Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 14:45

Премьера прошла в зале IMAX кинотеатра «Арена»

Специальный показ одной из главных премьер года — новых «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — прошел в Барнауле за два дня до общероссийской премьеры. Сеть «Киномир» организовала специальный сеанс. 23 мая в 19.00 в кинотеатре «Арена» гостей ждали интересные конкурсы на знание киновселенной, где главными призами были пригласительные билеты от сети «Киномир»</strong>. Также гостей развлекали настоящие пираты, среди которых можно было легко узнать Джека Воробья.

В 20.00 в зале IMAX состоялся первый показ картины. Судя по впечатлению зрителей, которые выходили из зала, новые «Пираты Карибского моря» всем понравились. Отметим, что 25 мая картина уже вышла в широкий прокат и ее можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах. Однако лучше всего ленту смотреть именно в IMAX, ведь фильм «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки» был специально отформатирован и представлен с расширенным соотношением 1:9:1. Это означает, что только в кинотеатрах IMAX фанаты легендарного фильма о пиратах смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 26, 2017 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии