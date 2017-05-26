Барнаульцы до премьеры посмотрели новых «Пиратов Карибского моря». Фото

Премьера прошла в зале IMAX кинотеатра «Арена»

Специальный показ одной из главных премьер года — новых «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» — прошел в Барнауле за два дня до общероссийской премьеры. Сеть «Киномир» организовала специальный сеанс. 23 мая в 19.00 в кинотеатре «Арена» гостей ждали интересные конкурсы на знание киновселенной, где главными призами были пригласительные билеты от сети «Киномир»</strong>. Также гостей развлекали настоящие пираты, среди которых можно было легко узнать Джека Воробья.

В 20.00 в зале IMAX состоялся первый показ картины. Судя по впечатлению зрителей, которые выходили из зала, новые «Пираты Карибского моря» всем понравились. Отметим, что 25 мая картина уже вышла в широкий прокат и ее можно посмотреть в барнаульских кинотеатрах. Однако лучше всего ленту смотреть именно в IMAX, ведь фильм «Пираты Карибского Моря: Мертвецы не рассказывают сказки» был специально отформатирован и представлен с расширенным соотношением 1:9:1. Это означает, что только в кинотеатрах IMAX фанаты легендарного фильма о пиратах смогут увидеть на 26% больше изображения, чем в стандартных кинозалах.