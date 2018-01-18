Барнаульцы и гости города могут бесплатно сходить в кино

mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 23:45

Барнаульцы и гости города могут бесплатно сходить в кино

Барнаульцы и гости города могут бесплатно сходить в кино

Старые, добрые, вечно актуальные советские киноленты смогут увидеть жители Барнаула и гости краевой столицы в оставшиеся две недели января в барнаульском кинотеатре «Премьера» (ул. Крупской, 97).

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, бесплатные показы советских фильмов пройдут 16, 23, 30 и 31 января.

16 января 15:00 – фильм Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984 г.);

23 января в 11:00 и 13:00 — фильм Александра Роу «Королевство кривых зеркал» (1963 г.);

30 января 15:00 – фильм Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963 г.);

31 января 13:00 – фильм Карена Шахназарова «Зимний вечер в Гаграх» (1985 г.).

Все фильмы давно получили народное признание, и большинство россиян видели их не один раз. Теперь у жителей Алтайского края есть возможность посмотреть легендарные киноленты в очередной раз. Бесплатно и на большом экране.

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mavit
Автор: mavit Январь 18, 2018 23:45
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