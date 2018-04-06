Барнаульцы и гости города смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом

mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:45

Барнаульцы и гости города смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом

Барнаульцы и гости города смогут бесплатно посмотреть кино под открытым небом

Бесплатный кинопоказ устроит для жителей и гостей краевой столицы 1 апреля барнаульский автокинотеатр.

Это будет первый весенний показ кино под открытым небом. Организаторы решили продемонстрировать комедийную киноленту «Диктатор». Смотреть фильм можно будет прямо из салона автомобиля.

Сама киноплощадка расположена на парковке около "Техномаркета" (пр. Космонавтов, 10/4). Начало сеанса — 21:00.

Справка

Фильм «Диктатор» — это героическая история диктатора, который рискует своей жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию в свою угнетаемую страну.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 6, 2018 17:45
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    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

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  • hacker

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