Барнаульцы посмотрели на Тома Круза на предпоказе фильма «Мумия»

Европа Плюс провела предпоказ фильма Мумия в кинотеатре «Мир»

Радиостанция Европа Плюс в Барнауле организовала специальный предпоказ фильма Алекса Куртцмана «Мумия» с Томом Крузом в главной роли. Мероприятие состоялось в среду, 7 июня, в кинотеатре «Мир».

Билеты на предпоказ разыгрывались в эфире радиостанции Европа Плюс. Поэтому в зале присутствовали именно верные слушатели самой популярной радиостанции в России. За час до показа гости смогли в холле сфотографироваться с фараоном и его супругой, а также с настоящей мумией. Кроме того, ведущие радиостанции Европа Плюс организовали специальную викторину. За правильные ответы зрители получали попкорн. Также желающие могли поучаствовать в различных конкурсах. Например, смастерить из туалетной бумаги свою мумию. Впрочем, главным событием вечера стал показ фильма «Мумия», где главную роль исполнил Том Круз.

Новая «Мумия» станет первой частью масштабного перезапуска Universal серии старых фильмов о монстрах. В планах студии в ближайшие годы выпустить «Франкенштейна» с Хавьером Бардемом, «Человека-невидимку» с Джонни Деппом и несколько других лент. Роль мумии исполнила актриса алжирского происхождения София Бутелла. Рассел Кроу появляется в фильме в образах доктора Генри Джекила и мистера Эдварда Хайда.