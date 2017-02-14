Барнаульцы смогут отдохнуть в филармонии на «Римских каникулах»

Итальянский дирижер и народная артистка России выступят в краевой столице



16 февраля в Барнауле начнутся «Римские каникулы». В рамках концертной программы с таким названием краевую столицу посетит заслуженная артистка России Валентина Литвина, обладательница волшебного сопрано. Вместе с ней на сцену выйдут Симфонический оркестр ГФАК и дирижер из Италии Паоло Пессина.

Концерт начнется в 18:30, в программе прозвучит музыка Италии и Испании. Как рассказали в филармонии, Валентина Литвина – ведущая солистка красноярского музыкального театра, выпускница Ростовской консерватории, лауреат международного конкурса вокалистов в Италии, член международного жюри конкурса Libertango.