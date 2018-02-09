Бесплатные блины раздадут на Масленицу в парке Барнаула

С 12 по 18 февраля жители и гости Барнаула будут праздновать Масленицу. В последний день недели в городском парке «Центральный» пройдет большой праздник, посвященный проводам Масленицы.

В этот день гостей парка с 11:00 до 12:00 ждут бесплатные блины с горячим чаем. А в полдень в парке начнется большая музыкально-игровая программа при участии Образцового коллектива Алтая «Театр «Куклы Великаны» из Бийска. Гостей праздника ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев, а также призы и подарки от партнеров праздника.

В 14:00 состоится прощание с Масленицей и ее сожжение. На протяжении всего праздника на территории парка можно будет полакомиться блинами, сладостями и полевой кашей.