Бесплатные блины раздадут на Масленицу в парке Барнаула

mavit
Автор: mavit Февраль 9, 2018 11:45

Бесплатные блины раздадут на Масленицу в парке Барнаула

Бесплатные блины раздадут на Масленицу в парке Барнаула

С 12 по 18 февраля жители и гости Барнаула будут праздновать Масленицу. В последний день недели в городском парке «Центральный» пройдет большой праздник, посвященный проводам Масленицы.

В этот день гостей парка с 11:00 до 12:00 ждут бесплатные блины с горячим чаем. А в полдень в парке начнется большая музыкально-игровая программа при участии Образцового коллектива Алтая «Театр «Куклы Великаны» из Бийска. Гостей праздника ждут традиционные масленичные игры и забавы, много музыки и танцев, а также призы и подарки от партнеров праздника.

В 14:00 состоится прощание с Масленицей и ее сожжение. На протяжении всего праздника на территории парка можно будет полакомиться блинами, сладостями и полевой кашей.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 9, 2018 11:45
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