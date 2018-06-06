Без волшебства. Джоан Роулинг напишет новую книгу

mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 23:45

Без волшебства. Джоан Роулинг напишет новую книгу

Без волшебства. Джоан Роулинг напишет новую книгу

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что собирается написать новую книжку для детей. Но происходящее в новой истории не будет относиться к придуманному ей волшебному миру.

Писательница сказала, что планы о написании очередного детского произведения она вынашивает уже почти шесть лет, пишет «ТВ Звезда».

Очередная история не имеет отношения к школе волшебства Хогвардс, что, как отмечают СМИ, несколько разочаровало поклонников творчества Роулинг. Но автор уверена, что книга будет иметь успех.

Пока писательница работает над сценарием третьей части фильма «Фантастические твари и где они обитают». Премьера второй части назначена на 16 ноября.

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 6, 2018 23:45
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  • Саша

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