«Безумный Макс»: как Мел Гибсон стал знаменит и почему ненавидит россиянок?

Актеру Мелу Гибсону исполнился 61 год, как он стал известным, в какой семье вырос и почему не любит российских женщин?

61 год исполняется 3 января одному из наиболее известных голливудских актеров Мелу Гибсону. В какой семье он вырос, как стал знаменит и почему не любит русских девушек, разбирался корреспондент ИА «Амител» .

Первый миллион

Будущий артист, сценарист, режиссер и продюсер был шестым из 11 детей в своей семье. Отец Мела был воспитателем, а мать — обычной домохозяйкой.

В австралийский театральный институт он поступил сразу после окончания школы, а первый гонорар за дебют в фильме «Summer City» составил $ 400.

Получив диплом, Гибсон начал сниматься в фильме «Mad Max» — ему заплатили уже $ 15 тыс. — а параллельно с этим работал в театре. После «Безумного Макса» начались съемки в картине «Tim», а также в нескольких австралийских сериалах «Cop Shop» и «Punishment».

После фильма «Attack Force Z», выпущенного в 1982 году, Мела уже с легкостью можно было считать настоящей знаменитостью национального уровня. С актером решил познакомиться голливудский агент Эд Лимато, а работал в «Mad Max 2» принесла первый миллион.

Первым американским фильмом Гибсона стала драма «The River», которая вышла на экраны в 1984 году. К концу 1980-х годов он снялся в двух частях «Смертельного оружия», «Bird on a Wire», «Air America», и «Hamlet». После этого он решил попробовать себя как продюсер и режиссер: в 1989 году появилась независимая продюсерская компания Icon Productions.

Первый Оскар Мел Гибсон получил в 1995 году за «Храброе сердце».

В 2000 году Гибсон снялся в трех фильмах, каждый их которых собрал в прокате более 100 миллионов долларов: «The Patriot», «Chicken Run», «What Women Want». В 2002 году Мел появился в драме о войне во Вьетнаме «Мы были солдатами». Затем последовали съемки в фильме «Signs», который стал самым финансово успешным за всю актерскую карьеру Мела. После этого Гибсон заявил, что больше не хочет быть кинозвездой и снимется только в том фильме, сценарий которого очень ему понравится. В кино Гибсон вернулся только в 2010 году, получив главную роль в фильме «Edge of Darkness».

Награды Мела Гибсона

Премия Австралийского института кино: за лучшую главную роль в фильмах «Tim» (1979) и «Gallipoli».

Два Оскара за «Храброе сердце» в категориях «Лучший режиссер» и «Лучший фильм».

Шесть премий People’s Choice Awards.

Две премии ShoWest.

Почетный доктор и бакалавр университета Loyola Marymount.

Признан наиболее выдающейся знаменитостью США журналом Форбс в 2004 году.

Интересные факты из жизни Гибсона

— В юношеских спектаклях обычно играл Ромео, но однажды в спектакле исполнил роль Джульетты.

— Не сыграл Бонда, Росомаху и Бетмена из-за слишком больших гонорарных требований.

— Обладатель личного острова, который он купил за $ 15 млн.

— Занимался джиу-джитсу.

— Республиканец, при этом был активным противником политики Буша.

— Актером Гибсон стал случайно — сестра вынудила его пойти на пробы. Он подрался накануне, а продюсеры как раз искали парня, который был бы фотогеничен даже с разбитым лицом.

— Учась в колледже, Мэл делил комнату с будущим актером Джеффри Рашем.

— У него редкая, но безвредная аномалия организма: сросшиеся от рождения почки.

— В 1984 году Гибсон был оштрафован на четыреста долларов и на три месяца лишён водительских прав за нахождение за рулём в состоянии опьянения

— У Гибсона семь детей: дочь — Ханна Гибсон, блинецы — Кристиан Гибсон и Эдвард Гибсон, сыновья — Луис Гибсон, Мило Гибсон, Томас Гибсон, Уильям Гибсон, от Робин Мур. И дочь Люсия от Оксаны Григорьевой.

Почему Гибсон ненавидит россиянок и украинок?

Брак актера с пианисткой Оксаной Григорьевой закончился невероятным скандалом. Супруга рассказывала, как Мел Гибсон ее избивал, и требовала при разводе $ 15 млн. В итоге Оксана получила $ 750 тыс., дом и опеку над их совместной с Мелом дочкой Люсией. С тех пор люди из окружения актера рассказывают, что тот ненавидит русских и украинских женщин, а актрис, работающих с Гибсоном предупреждают о том, чтобы свое славянское происхождение они скрывали.