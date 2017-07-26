Библиотеку им. Шишкова в Барнауле отремонтируют за 3,5 миллиона рублей

Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 15:45

Библиотеку им. Шишкова в Барнауле отремонтируют за 3,5 миллиона рублей

Библиотеку им. Шишкова в Барнауле отремонтируют за 3,5 миллиона рублей

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова в Барнауле ищет подрядчика для проведения текущего ремонта. Как сообщается на сайте госзакупок, общий объем работ оценивается в 3 миллиона 651 тысячу рублей.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 8 августа, сами торги намечены на 14 августа. Добавим, что подрядчик должен будет приступить к выполнению работ с момента подписания договора сторонами и завершить ремонт до 26 сентября этого года.

Согласно информации, подрядчику необходимо будет заменить электропроводку и электроосветительное оборудование в шести помещениях книгохранения. В частности, на первом, втором, третьем, четвертом, пятом этажах, а также на техническом.

Любопытно, что 28 марта этого года стало известно, что библиотека уже искала подрядчика, чтобы произвести текущий ремонт здания. Цена контракта в тот момент оценивалась в 6,5 млн рублей.

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Александр
Автор: Александр Июль 26, 2017 15:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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