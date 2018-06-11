Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае
7 июля на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае состоится музыкальный фестиваль «Because of the Beatles». В нем примут участие группы из Барнаула, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска.
Хэдлайнером мероприятия станет коллектив FATHER McKENZIE из Ростова-на-Дону. Артисты играют исключительно песни из дискографии группы The Beatles и сольного творчества ее участников.
— Концерт будет идти не только на главной сцене. У памятника Джону Леннону выступят Сергей Лазорин и Игорь Наумов. На центральной аллее тоже будут петь музыканты, — говорит пресс-атташе мероприятия Кирилл Захаров.
По словам директора Туристического центра Алтайского края Татьяны Сажаевой, фестиваль с каждым годом набирает все большую популярность и придется по вкусу детям и взрослым.
Вход на музыкальный праздник свободный.
Справка
Идейным вдохновителем фестиваля «Because of the Beatles» выступил известный барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов. Мероприятие впервые провели на Алтае в 2014 году. Оно включено в Национальный календарь событий и событийный календарь нашего региона.
Фото предоставлено Алтайтурцентром
ЗЕЛЕНОВА
Екатерина
Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае
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