Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45

Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае

Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае

7 июля на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае состоится музыкальный фестиваль  «Because of the Beatles». В нем примут участие группы из Барнаула, Новосибирска, Омска и Горно-Алтайска.

Хэдлайнером мероприятия станет коллектив FATHER McKENZIE из Ростова-на-Дону. Артисты играют исключительно песни из дискографии группы The Beatles и сольного творчества ее участников.

— Концерт будет идти не только на главной сцене. У памятника Джону Леннону выступят Сергей Лазорин и Игорь Наумов. На центральной аллее тоже будут петь музыканты, — говорит пресс-атташе мероприятия Кирилл Захаров.

По словам директора Туристического центра Алтайского края Татьяны Сажаевой, фестиваль с каждым годом набирает все большую популярность и придется по вкусу детям и взрослым.

Вход на музыкальный праздник свободный.

Справка

Идейным вдохновителем фестиваля «Because of the Beatles» выступил известный барнаульский музыкант и композитор Сергей Орехов. Мероприятие впервые провели на Алтае в 2014 году. Оно включено в Национальный календарь событий и событийный календарь нашего региона.

Фото предоставлено Алтайтурцентром

ЗЕЛЕНОВА
ЕкатеринаБитлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае

Битлз-фестиваль пройдет сразу на трех площадках в Алтайском крае

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Автор: mavit Июнь 11, 2018 11:45
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