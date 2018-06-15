Блюдами по рецептам семьи Рождественских угостят на фестивале в Алтайском крае

mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45

Блюдами по рецептам семьи Рождественских угостят на фестивале в Алтайском крае

Блюдами по рецептам семьи Рождественских угостят на фестивале в Алтайском крае

Стали известны новые подробности программы будущего фестиваля Роберта Рождественского, который пройдет в Алтайском крае с 21 по 23 июня. К примеру, гости праздника смогут отведать блюда – такие же, как готовили в семье знаменитого поэта.

В библиотеке Рождественского в его родном селе Косиха презентуют выставку писем поэту от его современников. В музее поэта, расположенном рядом, посетители услышат на записи голоса классиков советской поэзии – Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенского, рассказывает «Алтайтурцентр».

На Яру Любви пройдут песенный и поэтический фестивали, а также фестиваль национальных культур. На главной концертной площадке выступят актеры Максим Аверин и Анна Якунина, симфонический оркестр Алтайской филармонии.

Профессиональный лицей приготовит блюда рецептам семьи Рождественских: украинские вареники, немецкие штрудели, хрустящую капусту, наваристую уху, настоящий армянский шашлык и узбекский плов.

Косихинский краеведческий музей проведет на Яру мастер-классы – по ткачеству, технике мокрого валяния, изготовлению глиняной свистульки.

Вечером пройдут показательные выступления спортсменов по мотокроссу и мотопарапланеризму. Затем выступит музыкальная кавер-группа Back in Time.

Напомним, главным событием фестиваля станет открытие бронзового памятника Роберту Рождественскому. Памятник изготовлен Зурабом Церетели. В церемонии открытия примет участие дочь поэта Екатерина. Также ожидается, что приедет и сам автор работы.

Фото: «Алтайтурцентр»

 

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mavit
Автор: mavit Июнь 15, 2018 23:45
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Комментарии

  • Иван

    Иван

    Супер)

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  • Наталья

    Наталья

    подобное притягивает подобное. Мы были в музее и все остались в восторге.

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  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

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  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

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