Блюдами по рецептам семьи Рождественских угостят на фестивале в Алтайском крае
Стали известны новые подробности программы будущего фестиваля Роберта Рождественского, который пройдет в Алтайском крае с 21 по 23 июня. К примеру, гости праздника смогут отведать блюда – такие же, как готовили в семье знаменитого поэта.
В библиотеке Рождественского в его родном селе Косиха презентуют выставку писем поэту от его современников. В музее поэта, расположенном рядом, посетители услышат на записи голоса классиков советской поэзии – Окуджавы, Ахмадулиной, Евтушенко, Вознесенского, рассказывает «Алтайтурцентр».
На Яру Любви пройдут песенный и поэтический фестивали, а также фестиваль национальных культур. На главной концертной площадке выступят актеры Максим Аверин и Анна Якунина, симфонический оркестр Алтайской филармонии.
Профессиональный лицей приготовит блюда рецептам семьи Рождественских: украинские вареники, немецкие штрудели, хрустящую капусту, наваристую уху, настоящий армянский шашлык и узбекский плов.
Косихинский краеведческий музей проведет на Яру мастер-классы – по ткачеству, технике мокрого валяния, изготовлению глиняной свистульки.
Вечером пройдут показательные выступления спортсменов по мотокроссу и мотопарапланеризму. Затем выступит музыкальная кавер-группа Back in Time.
Напомним, главным событием фестиваля станет открытие бронзового памятника Роберту Рождественскому. Памятник изготовлен Зурабом Церетели. В церемонии открытия примет участие дочь поэта Екатерина. Также ожидается, что приедет и сам автор работы.
Фото: «Алтайтурцентр»
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