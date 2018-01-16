Большая часть россиян готова пойти на президентские выборы

mavit
Автор: mavit Январь 16, 2018 11:45

Большая часть россиян готова пойти на президентские выборы

Большая часть россиян готова пойти на президентские выборы

Около 70% жителей России высказали желание пойти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента страны. Это показал опрос населения, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А еще 11% опрошенных заявили, что тоже готовы отдать свой голос кому-то из претендентов.

По информации РИА Новости, во ВЦИОМ, который не первый год занимается подобными исследованиями, настроение россиян, скорее, предвыборное, чем равнодушное к значимым политическим событиям.

Если обратиться к персоналиям кандидатов, то на первом месте по предпочтениям соотечественников самовыдвиженец Владимир Путин, на втором — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У других кандидатов, в частности, у Ксении Собчак — 0,7%, Григория Явлинского- 0,6%, Бориса Титова — 0,3%.

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mavit
Автор: mavit Январь 16, 2018 11:45
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