Большая часть россиян готова пойти на президентские выборы

Около 70% жителей России высказали желание пойти 18 марта на избирательные участки и отдать свой голос за одного из кандидатов на пост президента страны. Это показал опрос населения, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). А еще 11% опрошенных заявили, что тоже готовы отдать свой голос кому-то из претендентов.

По информации РИА Новости, во ВЦИОМ, который не первый год занимается подобными исследованиями, настроение россиян, скорее, предвыборное, чем равнодушное к значимым политическим событиям.

Если обратиться к персоналиям кандидатов, то на первом месте по предпочтениям соотечественников самовыдвиженец Владимир Путин, на втором — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У других кандидатов, в частности, у Ксении Собчак — 0,7%, Григория Явлинского- 0,6%, Бориса Титова — 0,3%.