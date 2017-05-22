Больше 50% россиян не ходили в музеи несколько лет

Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 05:46

Больше 50% россиян не ходили в музеи несколько лет

Больше 50% россиян не ходили в музеи несколько лет

Согласно опросу, две трети граждан России уже слышали о ежегодной акции «Ночь музеев»

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что 52% респондентов уже несколько лет не ходили в музеи, сообщает РИА Новости.

Также, согласно данным опроса, 11% россиян никогда не были там, 10% ходили на выставки в последние 2-3 месяца. При этом 16% опрошенных россиян в последний раз были в музее один-два года назад.

Между тем почти все опрошенные признались, что хотели бы чаще бывать в музеях на различных выставках. А вот 14% респондентов признались, что не хотят посещать подобные места.

О ежегодной акции «Ночь музеев» слышали две трети россиян (64%). Только 13% опрошенных будут в этом году участвовать в ней в первый раз. 7% респондентов уже принимали участие, а 6% раньше участвовали, но в этом году не будут. 38% слышали об акции, но никогда не участвовали и в этом году не планируют.

Напомним, в этом году акция «Ночь музеев» пройдет в ночь на воскресенье, 21 мая. Барнаул также принимает участие в этой акции.

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Александр
Автор: Александр Май 22, 2017 05:46
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