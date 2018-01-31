Боруновские чтения пройдут в Павловске в начале февраля

В Павловске 4 и 5 февраля пройдут мероприятия, посвященные 90-летию известного алтайского художника Геннадия Борунова. Запланированы выставки, конкурсы, праздничная программа. Организатором выступает местный историко-художественный музей.

Боруновские чтения проводят в Павловске с 2012 года. Традиционно открываются выставки работ художника, проводятся конкурсы на лучшую исследовательскую работу о творчестве художника, на лучшую копию его картины, конкурс экскурсоводов среди детей, сообщает управление края по культуре.

Открытие выставки «В искусстве — жизнь» состоится 4 февраля. В тот же день запланировано заседание оргкомитета, на котором обсудят развитие Боруновских чтений.

На следующий день, 5 февраля, в 14:00 всех желающих приглашают на праздничную программу «Геннадий Федорович Борунов. Портрет художника». Тогда же подведут итоги конкурса на лучшую копию его картины.

Справка:

Геннадий Борунов – заслуженный художник РФ, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств, лауреат Гуманитарной премии Демидовского фонда Алтайского края, лауреат премии администрации Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества.