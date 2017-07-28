Деталей сюжета создатели фильма не раскрывают



Студия Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на «Игру престолов» под названием «Королева престолов». Афиши с героями уже появились в Twitter. Деталей сюжета создатели фильма не раскрывают. Дата премьеры также пока неизвестна