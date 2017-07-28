Деталей сюжета создатели фильма не раскрывают
Студия Brazzers объявила о запуске производства порнопародии на «Игру престолов» под названием «Королева престолов». Афиши с героями уже появились в Twitter. Деталей сюжета создатели фильма не раскрывают. Дата премьеры также пока неизвестна
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
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