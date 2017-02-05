Британская певица Вера Линн к своему вековому юбилею записывает альбом

Альбом «Вера Линн 100» выйдет 17 марта

Британская певица Вера Линн в честь своего 100-летнего юбилея записывает новый альбом под названием «Вера Линн 100». Об этом пишет «ФАН».

Как сообщается, в альбом войдут классические песни в новой аранжировке. Речь идет о таких композициях, как We’ll Meet Again и Sailing.

«Изумительно, что люди до сих пор любят эти песни, которые появились много лет назад, и снова переживают эмоции тех лет», — говорит певица.

Альбом выйдет ровно за три дня до векового юбилея Линн, а именно 17 марта. До этого певица выпускала альбом восемь лет назад.