Британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет

Агент певца отметил, что Майкл «ушел с миром из дома»

Легендарный британский поп-певец Джордж Майкл, бывший участник группы «Уэм!» (Wham!), скончался на 54-м году жизни в воскресенье, 25 декабря, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BBC.

Подчеркивается, что певец «ушел с миром из дома».

О смерти музыканта BBC сообщил агент по рекламе Майкла. «С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует», – приводит его слова телеканал.

Британская полиция трактует смерть Майкла как «с неустановленными причинами, но не вызывающая подозрений», добавляет ТАСС со ссылкой на заявление полиции округа Тэмз-Вэлли, где жил исполнитель.

В полиции отметили, что вскрытие тела проведут «в положенное время», подчеркнув, что дополнительной информации до завершения процедур не будет.