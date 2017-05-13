Букмекеры пророчат победу на «Евровидении» итальянскому исполнителю

Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 11:45

Букмекеры пророчат победу на «Евровидении» итальянскому исполнителю

Букмекеры пророчат победу на "Евровидении" итальянскому исполнителю

Коэффициент на победу итальянского исполнителя составляет 6/5

Букмекеры объявили главного фаворита на музыкальном конкурсе «Евровидение». Им оказался итальянский исполнитель Франческо Габбиани. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, средний коэффициент на победу Габбиани составляет 6/5, то есть если поставить на победу итальянца $5, то выигрыш составит $6.

На втором месте среди фаворитов букмекеров исполнитель из Португалии Сальвадор Собраль. А третье место занимает болгарский певец Кристиан Костов.

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Александр
Автор: Александр Май 13, 2017 11:45
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