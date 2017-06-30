Бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев скончался в Москве

Гражданская жена артиста сообщила, что он умер утром 29 июня
Экс-солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев умер в столице рано утром в четверг, 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гражданскую жену артиста Александру Куцевол.
«Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего Ангела, моего Счастья…. Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой», — цитирует агентство ее запись в Instagram.
Ранее гражданская супруга Яковлева сообщила, что артиста госпитализировали в столичную клинику с двусторонним воспалением легких. Он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Напомним, 47-летний Яковлев пел с «Иванушками» с 1998 по 2013 год, после чего решил заняться сольной карьерой.
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