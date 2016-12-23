Чаепития и спектакли для взрослых: куда сходить с 19 по 23 декабря?

Премьеры новогодних спектаклей, концерты, Рождество по-американски и другие интересные мероприятия этой недели в Барнауле

Наступившая рабочая неделя обещает быть весьма интересной в культурном плане: под конец декабря все городские театры готовятся представить на суд публике свои новогодние спектакли. Как барнаульцам провести свободные часы и где отдохнуть после работы, читайте в нашем традиционном гиде.

Понедельник

В начале рабочей недели в 20:00 в клубе «Ждем» выступит барнаульская группа «Горизонталь», которой исполняется два года.

Вторник

В 17:30 в библиотеке имени Вячеслава Шишкова Альмеда Мори-Сандерс из США, преподаватель АлтГТУ, расскажет об особенностях празднования Рождества в Америке и его истории. Здесь можно будет попить чай и пообщаться на английском языке.

Среда

Днем в 11:00 в театре драмы состоится премьера спектакля «Сказка о Новом годе и богатыре настоящем», который покажет зрителям настоящее новогоднее волшебство: на сцене зрители увидят 3D-эффекты, таких технических новинок не было еще ни в одном театре региона.

А вечером уже в филармонии можно будет побывать на концерте «С любовью и благодарностью от учеников», который посвящен памяти великой оперной певицы, актрисы, режиссёра и педагога Галины Вишневской. С симфоническим оркестром краевой филармонии выступят лучшие ее воспитанники – баритон Сергей Плюснин и меццо-сопрано Оксана Корниевская. Первый – приглашенный солист Большого театра, финалист проекта «Большая опера» 2011 года, а вторая – лауреат международных конкурсов и солистка Театра оперы и балета Рио-де-Жанейро. На концерте прозвучат арии из опер и оперетт, романсы, народные и эстрадные песни.

Четверг

Интересуетесь празднованием Рождества в Германии? Отправляйтесь в 17:30 в шишковскую библиотеку, где об этом там расскажет Элиза Хель. Гости смогут поговорить с ней на немецком языке и отдохнуть от суеты за чашкой чая.

А в Молодежном театре Алтая тем временем пройдет премьера спектакля «Чертова закуска», над которым работала новосибирский режиссер Марина Шелевер, возглавляющая кафедру сценической речи Новосибирского государственного театрального института. Спектакль создан по рассказам известной русской писательницы Надежды Тэффи, которую в свое время называли королевой юмора. Постановка обещает быть очень интересной и живой, но чтобы убедиться в этом, лучше увидеть самому.

Пятница

В 10:00 и 13:00 театр музыкальной комедии покажет юным зрителям новогоднюю премьеру новой сказки «МороzKо». Это будет яркое действо с прекрасной музыкой.

В драме пятничным вечером в 18:30 презентуют свой новогодний спектакль для взрослых «А завтра был Новый год?..». По сюжету, очнувшись в странном месте, Дед Мороз и Санта-Клаус пытаются понять, где они и как тут оказались, и найти новый, 2017 год. Зрители станут свидетелями захватывающего квеста и помогут главным героям вспомнить, что же все-таки случилось и куда подевался праздник.

Потанцевать можно будет в клубе «Джем», где выступит барнаульская команда «Свои в Городе». А кроме того, особенную развлекательную программу подготовили в театре музкомедии. Здесь представят новый формат празднования Нового года – «Ёлки-палки шоу». Это эксклюзивное шоу в формате «Голубого огонька» на малой сцене театра с супердискотекой и встречами с любимыми артистами.