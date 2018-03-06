Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

mavit
Автор: mavit Март 6, 2018 05:45

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»
Фото Евгений НАЛИМОВ

На этой неделе в Барнауле стартовал проект «Театрального центра» Вахрамеевых под названием «Действующие лица. Реальный театр». Авторы проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, решили вывести на сцену Краевого дворца молодежи «людей, судьба которых связана с делом жизни – профессией».

Среди восьми героев – врач, полицейский, фермер, строитель. А первым стал артист краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Александр Хряков.

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

– Театр наделен уникальными формами «думанья», размышления, и мы активно включаемся в какие-то острые вопросы, – объясняет идею директор «Театрального центра», преподаватель Института культуры Анна Вахрамеева. – Последние наши проекты связаны с тем, что сегодня волнует молодежь. Быть успешным и найти профессию, которая приносила бы деньги – разве в этом есть жизнь? Она гораздо сложнее! И нам хочется о каких-то серьезных вопросах времени говорить не языком призыва, проповеди или прокламации, а языком театра, в котором человек предстает в объеме жизни.

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

Ведущим проекта стал автор идеи, режиссер «Театрального центра» Кирилл Поздняков, а помогали ему в раскрытии замысла студенты кафедры театральной режиссуры и актерского мастерства АГИК.

Александр Хряков признавался, что совершенно ничего не знает о предстоящем действе:

– Мне сказали: «Посидишь, поотвечаешь на вопросы». Но я чувствую, что все будет немножко хитрее, – сказал артист.

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

Действительно, кроме ответов на вопросы «где грань между актером и ролью?» или «как быть откровенным на сцене?», Александру пришлось включиться в импровизацию, предложенную коллегами по театру драмы – артистами Виктором Осиповым и Анастасией Южаковой.

«Молодежь не очень много знает о людях, которые делают здесь историю, творят наш город своим талантом, служением», – говорит Анна Вахрамеева.

Человек в объеме жизни: в Барнауле стартовал проект «Действующие лица. Реальный театр»

По ее словам, формат проекта будет меняться, подстраиваясь под разных героев. Но событийный ряд неизменен: герою предстоит защита профессии, диалог с философом, «публичное одиночество», а также ответить на вопрос «А при чем тут Родина?». В качестве зрителей авторы проекта больше всего хотели бы видеть студентов вузов и профессиональных училищ.

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  • Платон

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    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

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