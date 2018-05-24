Чем удивили в Российско-немецком доме на «Музейной ночи»





Гости Российско-немецкого дома (РНД) познакомились с костюмами народов Алтая и судьбой купца Полякова. Насыщенную программу представили в ходе «Музейной ночи», которая проходила 19 мая, сотрудники РНД. Гостям удалось узнать об истории тех мест, мимо которых доводится проходить ежедневно, познакомиться с традиционными костюмами народов, населяющих наш край, покружиться в немецком танце и отведать блюда немецкой кухни, а еще посмотреть на фехтование и овладеть длинным мечом.

Сотрудник РНД Екатерина Кирюшова рассказала об истории уникального исторического здания на улице Гоголя,44, в котором располагается эта организация. Более ста лет назад здесь располагался обширный комплекс усадьбы купца Ивана Ивановича Полякова. Будучи барнаульским промышленником, он занимал должность старосты домовой церкви при Барнаульском духовном училище, а позже исполнял должность городского головы.

Здесь у него была своя конюшня, мастерские, склады, большой универсальный магазин, пимокатная фабрика, одна из первых в городе электростанций.

«В доме, на первом этаже, находился его же чайный магазин, приносивший доходы даже больше, чем производство шуб. В гостиной, на втором этаже, в духе своего времени, наверняка, раздавались звуки фортепиано, чуть поодаль была чайная комната. На третьем этаже располагались хозяйские покои», — рассказывает экскурсовод Екатерина Кирюшова.

Но, как говорят сами краеведы, судить об интерьере дома приходится лишь по догадкам. Впрочем, неизвестна и судьба семьи Поляковых после 20-ых годов прошлого столетия.

Сейчас здесь находится Алтайский краевой Российско-Немецкий дом. При входе в него ничего уже не напоминает о том, что это был дом купеческой семьи. Там, где раньше была чайная комната, сейчас оборудованный конференц-зал, в соседней комнате – библиотека, где собрана немецкая литература.

Мощными кирпичными воротами жилой дом купца был соединен с другим зданием, замыкавшим усадьбу Полякова. Ныне это магазин «Красный». Некогда на первом этаже осуществлялась торговля тканями и одеждой, а на втором размещалось барнаульское отделение Сибирского торгового банка. За годы своего существования магазин не раз менял название и пережил реставрацию, но профиль его остался прежним.

«Гуляя по современному Барнаулу, невозможно не отметить красоту старинных зданий из красного кирпича на улице Гоголя. Как-то слишком велик контраст между ними и «новомодным» торговым центром напротив. Мы рады, что такая жемчужина архитектуры сохранилась в нашем городе. Хочется больше узнать о судьбе Поляковых, — признались студенты Ирина и Павел Романовы.

Чтобы костюмчик сидел

Удалось гостям «музейной ночи» познакомиться и с традиционными костюмами народов, населяющих Алтайский край. Наряды украинцев, немцев, казахов, татар и поляков, а также коренных народов края (алтайцев, тубаларов, кумандинцев) представили зрителям выпускники Алтайского государственного колледжа культуры и искусств. Для человека, мало что понимающего в искусстве шитья, на первый взгляд все костюмы покажутся разными только фасонами и цветами. Но в каждом районе и даже селе были свои особенности украшения костюмов. По покрою и узору на сарафанах и полотенцах, найденных в бабушкиных сундуках, можно догадаться выходцами из каких земель были их владельцы.

Истории немецкого костюма было отведено особое место в этот вечер. Традиционные костюмы жителей разных земель Германии отличаются самобытностью и своими особенностями, как и русский народный костюм, который тоже невозможно подвести к единому знаменателю. Необязательны для немецких мужчин шляпа и подтяжки, впрочем, как и нет четко регламентированного цвета в одежде.

Веселый немецкий народный танец «ambosspolka» стал продолжением этого вечера.

Хампельманн – это вам не матрешка!

Пока добрая половина гостей кружится в немецком танце, на третьем этаже в уютной обстановке мастерят традиционную немецкую игрушку – Hampelmann. Название игрушки говорит само за себя: «hampeln» с немецкого языка означает «махать» (руками) и «дрыгать» (ногами), такой вот игрушечный человечек приводится в действие дерганьем за веревочки. Напоминающий марионетку, «дергунчик» столь же излюблен в Германии, как и в России матрешка. Мастерили его взрослые, дети и даже семейные пары.

В ходе работы гости могли отведать национальных немецких креблей с чашкой согревающего чая.

Фехтование – как отдельный вид искусства

Еще одной страницей этого вечера стал мастер-класс по владению длинным мечом. На удивление публика по возрасту здесь была самой разнородной, и большую часть составила, конечно же, мужская половина.

К слову, историческое фехтование в последнее время стремительно набирает популярность. Но если раньше к нему прибегали в целях самозащиты, то теперь это спорт и простой интерес к истории оружия. Свое мастерство в этом деле продемонстрировали участники кружка исторического фехтования молодежного клуба Российско-Немецкого Дома «Jung und Deutsch».

Молодые люди изучают и реконструируют техники владения оружием по фехтбухам немецких мастеров фехтования XIV – XVI веков. Несмотря на то, что фехтованием юноши занимаются недавно, в прошлом и этом году кружок провел два турнира по фехтованию на длинных мечах «Sturmfeder», в которых приняли участие бойцы из HEMA-клубов Новосибирска и Красноярска.

Удивительно, сколько нового узнаешь за одну такую вот «музейную ночь». Два-три часа в выходной день достаточно для того, чтобы соприкоснуться с историей города и узнать сразу о тех вещах, которые никак не соотносятся между собой. В этом и есть огромное значение этой акции, ведь в обычный будний день городские музеи нередко пустуют.

Анара Шагирова,

слушатель школы межэтнической журналистики