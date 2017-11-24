Чем виртуальные казино лучше наземных?

Я утверждаю: виртуальные казино лучше наземных. В десятки раз лучше. Нет, они не идеальны, но они буквально по всем показателям превосходят живые игорные заведения.

Давайте разбираться вместе.

Виртуальные казино доступнее наземных. Во-первых, эта доступность экономна. Вам не нужно тратить несколько десятков тысяч на путешествие в ту или иную игорную зону. Все, что нужно для погружения в мир азарта – лишь несколько кликов. Во-вторых, эта доступность не поддельная! Действительно, ведь в наземное казино вас вполне могут и не пустить, тогда как двери виртуального казино открыты вам всегда – кем бы вы ни были, как бы вы ни выглядели, в каком бы состоянии ни находились.

Виртуальные казино выгоднее наземных. Во-первых, потому что играть здесь могут даже по обыкновению бедные студенты. Разумеется, ведь минимальная ставка тут — всего 1 цент! Такой минимальной порог, несомненно, экономит ваши средства и позволяет играть дольше. Разве это не выгода? Во-вторых, любое виртуальное казино предоставляет своим клиентам такие промо-программы, которые и не снились наземным казино. Даже лучшим из них! Даже казино Вегаса! Бонусы, подарки, акции, турниры, розыгрыши – огромная россыпь поощрительных предложений виртуальных казино на голову превосходит по своей щедрости любые рекламные потуги наземных заведений.

Виртуальные казино комфортнее наземных. Во-первых, из-за того, что вы можете сами выбрать место, где будете играть! Где вам наиболее комфортно – там и запускайте любимую игру. Во-вторых, атмосферу игры в виртуальном казино никогда не испортят десятки отвлекающих факторов, которые так присущи казино реальным. Вас не будут обманывать трюки нейромаркетинга. Вас не будет отвлекать громкая музыка и неуемные перекрикивания соседей. Вас не будут зазря беспокоить перепившие и хамоватые посетители. Вас не будет тревожить клубами распространяющийся по заведению табачный дым.

В дополнение ко всему этому: виртуальные казино лучше наземных тем, что они анонимны. Тем, что они разнообразнее. Тем, что они позволяют вам играть, пользуясь как информационными «шпаргалками», так и специальным софтом, позволяющим повышать процент вашей эффективности.

Да, виртуальные казино, несомненно, лучше реальных игорных заведений. В последних вас пытаются напоить алкоголем (как в известной игре <a href=»http://admiral-gameclub.foot-bol.com/sloty/lucky-drink/»>http://admiral-gameclub.foot-bol.com/sloty/lucky-drink/</a>), тогда как первые опьяняют вас не напитками, а щедростью своих услуг и качеством сервиса!

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