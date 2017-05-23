Чем заняться на выходных в Барнауле и что интересного пройдет 20 и 21 мая?

Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 02:46

Чем заняться на выходных в Барнауле и что интересного пройдет 20 и 21 мая?

Чем заняться на выходных в Барнауле и что интересного пройдет 20 и 21 мая?

Вечеринка в стиле 90-х, «Музейная ночь», новые фильмы и другие развлечения выходных
Чем заняться на выходных в Барнауле и что интересного пройдет 20 и 21 мая?

Главным культурным событием выходных станет «Музейная ночь», которая пройдет в Барнауле 20 мая на нескольких десятках площадок города. Желающих приобщиться к прекрасному ждут выставки, концерты, мастер-классы, интерактивные программы и многое другое.

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Кроме того, субботним вечером вместе с Dj Pioneer, Dj Sanchez, Dj Max Davidoff, Dj Fedorov и MC Anton Skal в клубе «Фараон» можно будет погрузиться в атмосферу 90-х. Вечеринка пройдет в клубе «Опера».

В воскресенье можно отправиться на спектакль «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира от молодого режиссера Алексея Логачева или сходить в кино. Среди новинок недели обязательным к просмотру можно назвать фантастический триллер от режиссера Ридли Скотта «Чужой: Завет». В ролях зрители увидят Кэтрин Уотерстон, Майкла Фассбендера. Кроме того, среди премьер – «Охотник с Уолл-стрит». Не стоит упускать из виду фэнтези «Меч короля Артура» от Гая Ричи и фантастический боевик «Стражи Галактики. Часть 2».

Детям покажут мультфильм «Трио в перьях», кроме того, для малышей 21 мая пройдут спектакли «Сказка о царе Салтане» в МТА и «Три поросенка в театре кукол «Сказка».

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Александр
Автор: Александр Май 23, 2017 02:46
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