Чем заняться в Барнауле в уходящем году и где побывать с 26 по 30 декабря?

Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 18:45

Чем заняться в Барнауле в уходящем году и где побывать с 26 по 30 декабря?

Чем заняться в Барнауле в уходящем году и где побывать с 26 по 30 декабря?

Как барнаульцам провести последнюю неделю 2016 года?

Чем заняться в последнюю неделю декабря, куда барнаульцам сходить и где успеть побывать в уходящем 2016 году, читайте в нашем материале.

Понедельник

Если вас не сильно вымотал первый рабочий день, вставайте на коньки, этой зимой в Барнауле работает 20 катков, а найти ближайший к вашему дому можно в инфографике от Amic.ru.

Вторник и среда

Чем заняться в Барнауле в уходящем году и где побывать с 26 по 30 декабря?

В Молодежном театре 27 и 28 декабря для юных зрителей пройдут показы новогоднего премьерного спектакля «Сокровища капитана Флинта». Эта пиратская история будет интересна как мальчикам, так и девочкам. А посмотреть кадры со спектакля и полюбоваться костюмами можно в нашем фоторепортаже.

В музкомедии тоже начались новогодние показы: утром здесь можно увидеть детскую сказку «МороZко», а вечером публику постарше ждут на концерте «Новогодний канкан». В 21:00 в театре начинается шоу-программа в формате «Голубого огонька» «Елки-палки шоу».

Четверг

29 декабря на экраны страны выйдет российский исторический боевик «Викинг», глядя на трейлер которого хочется верить в то, что у современного российского кино еще не все потеряно. В картине участие принимают Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко, а режиссером ленты стал Андрей Кравчук.

Ждет зрителей и другая российская кинопремьера, только уже для детей – в прокат выйдет мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед».

Читайте также: Программа новогодних мероприятий в Барнауле – 2017. Инфографика

Пятница

Тем, кто уже успел купить все необходимое для праздничного стола и запастись подарками, стоит отправиться отдохнуть в театр драмы, артисты которого организовали особый новогодний вечер для взрослых «А завтра был Новый год?..». Зрители погрузятся в захватывающий квест и помогут главным героям шаг за шагом вспомнить события 31 декабря и найти символ 2017 года.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 26, 2016 18:45
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    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

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