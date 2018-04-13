Чем запомнилась актриса Анжелика Волчкова

mavit
Автор: mavit Апрель 13, 2018 11:45

Чем запомнилась актриса Анжелика Волчкова

Чем запомнилась актриса Анжелика Волчкова

В московском театре «Школа современной пьесы» 10 апреля пройдет церемония прощания с актрисой Анжеликой Волчковой. Похоронят ее, по просьбе родных и близких, в Пензе. На 48-м году жизни Волчкова умерла в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля от тяжелой болезни.

Какую память о себе оставила актриса жителям России? Многие будут помнить ее как светлого человека, прекрасную бунтарку Нину Заречную из фильма-спектакля «Чайка». Или как Сабину из «Возвращения Мухтара-1». Ремейка известного кинофильма 60-х, снятого уже в начале 2000-х, но полюбившегося зрителям. А для кого-то она останется менеджером элитного агентства из сериала «Лондонград. Знай наших!». И, конечно, неотрывно с ней связаны роли в любимом театре.

Справка

Анжелика Волчкова родилась 10 сентября 1970 года. Окончила Саратовскую государственную консерваторию, театральное отделение. С декабря 2016 года лежала в больнице.

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 13, 2018 11:45
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