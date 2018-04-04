Чем запомнился актер Олег Анофриев?

mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 11:45

Чем запомнился актер Олег Анофриев?

Чем запомнился актер Олег Анофриев?

Известный советский и российский актер, автор и исполнитель песен, народный артист России Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет после длительной болезни. Чем бы известен этот человек, и какими талантами обладал?

О смерти Олега Анофриева сообщил RT актер и телеведущий Александр Олешко.

«Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ», – сказал он.

По данным СМИ, прощание с актером пройдет в Центральной клинической больнице управделами президента в пятницу, 30 марта.

Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике. Он поступил в Школу-студию МХАТ, выходил на сцену Центрального детского театреа, Театра им. Маяковского и Театра Моссовета. Работал с выдающимися Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом.

Он сыграл в кино более 60 ролей. Среди известных картин, где показал себя актер, «Простая история» (1960), «Алые паруса» (1961), «Коллеги» (1962), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Кот в мешке» (1978), «Человек с бульвара Капуцинов» (1989).

В 1992 году Олег Андреевич дебютировал в качестве кинорежиссера с кинокартиной «Быть влюбленным». Он же выступил композитором этого фильма.

Это был не только актер. Он написал более 50 песен, романсов, мелодий к фильмам. К примеру, его песни можно услышать в фильмах «Северный вариант» (1974), «Кот в мешке» (1978), «Хорошо сидим» (1986).

Анофриев озвучивал мультфильмы. Все партии, кроме принцессы, в «Бременских музыкантах» исполнил именно он. Его голос звучит в мультфильмах «Сказка о Попе и о работнике его Балде» (1973), «Как Львенок и Черепаха пели песенку» (1974), «В порту».  (1975).

Фото: vangogh TV

 

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mavit
Автор: mavit Апрель 4, 2018 11:45
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    Отличная статья

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  • Николай

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  • галина

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