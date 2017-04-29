Черт побери! Неизвестные факты о советской комедии «Бриллиантовая рука»

28 апреля исполняется 49 лет с момента выхода комедии Гайдая на экраны



28 апреля исполняется 49 лет с момента выхода на советские экраны культовой комедии Леонида Гайдая и, возможно, самой лучшей его работы «Бриллиантовая рука». Миллионы людей знают наизусть цитаты из этой картины. В честь очередной годовщины комедии «Бриллиантовая рука» мы решили собрать о ней самые интересные факты.

— Главная роль Горбункова писалась исключительно под Юрия Никулина. В «Союзцирке» артисту дали отпуск на полгода, чего ранее никогда не делалось.

— Основные сцены фильма снимались в Баку вместо заграничной Турции и Сочи.

— К съёмочной группе «Бриллиантовой руки» на всё время был приставлен капитан КГБ, но ещё до съёмок сценарий прошёл все круги цензуры. Вот лишь некоторые требования цензоров: сделать более выпуклой роль милиции, сократить эпизод в ресторане с чествованием Шефа, убрать сцены с пионерами, которые его поздравляют, убрать реплики «как говорит шеф, главное в нашем деле — социалистический реализм» и «партию и правительство оставили на второй год», в монологе управдомши Плющ («И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает синагогу») последнее слово заменить на «любовницу».

— В сцене, когда Семён Семёнович Горбунков наступает на арбузную корку и падает, вместо Юрия Никулина снимался Леонид Каневский. Это было связано с тем, что Никулин никак не мог попасть ногой в арбузную корку, падение выглядело неестественно. Подмена так и осталась видна: на корку наступает коричневый ботинок, а вверх взлетают ноги в чёрных ботинках.

— Роль мальчика, идущего по воде и нагибающегося за удочкой, которому Геша даёт пинка, исполнял сын Никулина Максим.

— Режиссер картины Леонид Гайдай появляется в фильме трижды, в том числе в роли пьяного мужчины, которого забирает милиция, и в сцене со сном Козодоева, где снята именно его рука.

— Картина занимает по посещаемости 3-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Ее, по официальным данным, посмотрели около 76 миллионов в СССР.

— Практически все песни к фильмам Гайдая придумал композитор Александр Зацепин. «Остров невезения» настолько не понравился худсовету, что его подумывали выбросить в корзину, но на пробах песню так блестяще спел Миронов, что Гайдай настоял, чтобы ее обязательно включили в фильм.

— В картине ряд сцен отсылает к фильмам про Джеймса Бонда, которых советские зрители в те годы видеть не могли. Сцена, где «Москвич-408» летит, подцепленный вертолётом, повторяет аналогичную сцену из фильма «Живешь только дважды» 1967 года. В фильме показана рука Шефа с огромным перстнем, отпирающая/запирающая замки на входной двери. Такой же перстень можно видеть на руке Блофельда в «Докторе Ноу».

— Роль соблазнительницы Анны Сергеевны была сначала предложена Кларе Лучко, но та, прислав соответствующие фотографии на кинопробы, всё же отказалась сниматься, посчитав роль несерьёзной. Кандидатура Светланы Светличной с трудом, но прошла.

— Фильм стал лучшей отечественной комедией по опросу телезрителей, проведённому РТВ (1995) к 100-летию кино.

