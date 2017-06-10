Читатели Empire составили список величайших фильмов всех времен

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 15:45

Читатели Empire составили список величайших фильмов всех времен

Читатели Empire составили список величайших фильмов всех времен

Первую строчку рейтинга занимает фильм «Крестный отец»

Известный журнал о кино Empire составил по итогам опроса 20 тысяч читателей рейтинг самых великих кинокартин всех времен. Об этом сообщает Life со ссылкой на Daily Mail. 

Отмечается, что первую строчку в списке занял фильм Френсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972), в котором рассказывается о мафиозной семье Корлеоне. В тройку лидеров также попала лента Джорджа Лукаса «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980) и «Темный рыцарь» (2008) Кристофера Нолана.

В топ-10 величайших картин также вошли «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (реж. Стивен Спилберг), «Челюсти», «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» и «Властелин колец: Братство кольца».

Отмечается, что на 12-й строчке расположилась вторая часть саги о семье Корлеоне, а также в список попали такие фильмы, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Касабланка» и «В джазе только девушки».

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Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 15:45
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