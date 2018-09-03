Члены Общественной палаты Алтайского края будут наблюдать за выборами
Фото Олег БОГДАНОВ
Общественная палата Алтайского края сможет выдвинуть независимых наблюдателей уже на предстоящих выборах губернатора Алтайского края. Для этого необходимо провести несколько процедур. А поправки в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве приняли депутаты краевого Законодательного Собрания на первой после депутатских каникул сессии.
Такие изменения в документы субъектов Федерации, в которых будут проходить выборы, рекомендовал до 1 сентября внести Центризбирком.
– Эти изменения по содержанию расширяют дополнительные гарантии избирательных прав граждан, направленные на обеспечение принципа открытости и гласности деятельности избирательных комиссий, а порядок подготовки и проведения выборов не затрагивают, – пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.
Еще целый ряд законопроектов, важных для края, был рассмотрен на сессии. В частности, после внесения соответствующих изменений в законы «О краевом фонде финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов» и «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» муниципальные образования получат дополнительные средства из краевого бюджета.
– В том числе речь идет о районах, удаленных от краевого центра и от федеральных дорог. Очевидно, что население этих территорий имеет дополнительные затраты, связанные с доставкой угля, промышленных и продовольственных товаров, и это должно учитываться при формировании бюджета, – пояснил председатель Законодательного Собрания Александр Романенко.
Кроме того, законодатели закрепили ужесточение административной ответственности за ненадлежащее исполнение государственных муниципальных услуг, а также за несанкционированную торговлю на территории муниципальных образований, что, по словам депутатов, особенно актуально для городов и крупных населенных пунктов края.
Дело в том, что существуют специальные схемы размещения нестационарных объектов торговли – лотков, палаток, киосков. Тем не менее не все владельцы это учитывают. Так заявил депутат АКЗС Юрий Матвейко. Бывает и такое: установленной палаткой перегорожена дорога, что небезопасно ни для самих предпринимателей, ни для покупателей. Тем не менее вопрос этот не простой, требующий дополнительного изучения, поэтому документ был принят только в первом чтении, а вернутся к нему законодатели позднее, после детальной проработки и обсуждения с представителями органов местного самоуправления.
Депутаты также утвердили новый порядок назначения уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Теперь он будет утверждаться краевым Законодательным Собранием, а право внесения кандидатуры будет предоставлено губернатору региона с учетом мнения предпринимательского сообщества края и соответствующего уполномоченного на федеральном уровне.
– Это было наше совместное с Правительством Алтайского края решение. Надо отдать должное временно исполняющему обязанности губернатора Виктору Томенко, который считает вопросы демократизации общества принципиально важными, – подчеркнул Александр Романенко.
До сих пор утверждение кандидатуры омбудсмена предпринимателей являлось прерогативой главы региона.
Живую дискуссию также вызвали изменения, которые коснулись работы сельских старост.
– Институт старост в Алтайском крае действует уже давно. Его надо развивать и дальше. Изменения в федеральном законе потребовали корректировки наших правовых актов. Сегодня мы услышали самые разные мнения: надо ли доплачивать старостам за их работу или не надо этого делать. Это вопрос очень серьезный, он лежит в плоскости решений муниципальных органов власти. Позиция края на сегодня такова: если органы местного самоуправления примут решение о доплате, то мы за счет средств краевого бюджета это решение поддержим, – прокомментировал вопрос Романенко.
А вот некоторые документы оказались непринятыми. В частности, проработки на всех уровнях требует вопрос дополнительного обеспечения детей-сирот жильем. Отдельный закон, регулирующий этот момент, в Алтайском крае не нужен. Продуктивнее будет перераспределение региональных и федеральных средств в рамках краевого бюджета, посчитали депутаты. Для этого понадобится изыскивать собственные резервы, более тесно работать с Федерацией. Дополнительные средства необходимы также на программы реабилитации лиц, подверженных наркотической зависимости.
В работе сессии принял участие врио главы региона Виктор Томенко.
БОДАГОВА
Анна
Члены Общественной палаты Алтайского края будут наблюдать за выборами
Национальный лесной форум проходит в Алтайском крае
Виктор Томенко встретился с депутатами Госдумы
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