Члены Общественной палаты Алтайского края будут наблюдать за выборами

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Общественная палата Алтайского края сможет выдвинуть независимых наблюдателей уже на предстоящих выборах губернатора Алтайского края. Для этого необходимо провести несколько процедур. А поправки в Кодекс Алтайского края о выборах, референдуме и отзыве приняли депутаты краевого Законодательного Собрания на первой после депутатских каникул сессии.

Такие изменения в документы субъектов Федерации, в которых будут проходить выборы, рекомендовал до 1 сентября внести Центризбирком.

– Эти изменения по содержанию расширяют дополнительные гарантии избирательных прав граждан, направленные на обеспечение принципа открытости и гласности деятельности избирательных комиссий, а порядок подготовки и проведения выборов не затрагивают, – пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов.

Еще целый ряд законопроектов, важных для края, был рассмотрен на сессии. В частности, после внесения соответствующих изменений в законы «О краевом фонде финансовой поддержки муниципальных районов, городских округов» и «О бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае» муниципальные образования получат дополнительные средства из краевого бюджета.

– В том числе речь идет о районах, удаленных от краевого центра и от федеральных дорог. Очевидно, что население этих территорий имеет дополнительные затраты, связанные с доставкой угля, промышленных и продовольственных товаров, и это должно учитываться при формировании бюджета, – пояснил председатель Законодательного Собрания Александр Романенко.

Кроме того, законодатели закрепили ужесточение административной ответственности за ненадлежащее исполнение государственных муниципальных услуг, а также за несанкционированную торговлю на территории муниципальных образований, что, по словам депутатов, особенно актуально для городов и крупных населенных пунктов края.

Дело в том, что существуют специальные схемы размещения нестационарных объектов торговли – лотков, палаток, киосков. Тем не менее не все владельцы это учитывают. Так заявил депутат АКЗС Юрий Матвейко. Бывает и такое: установленной палаткой перегорожена дорога, что небезопасно ни для самих предпринимателей, ни для покупателей. Тем не менее вопрос этот не простой, требующий дополнительного изучения, поэтому документ был принят только в первом чтении, а вернутся к нему законодатели позднее, после детальной проработки и обсуждения с представителями органов местного самоуправления.

Депутаты также утвердили новый порядок назначения уполномоченного по правам предпринимателей в Алтайском крае. Теперь он будет утверждаться краевым Законодательным Собранием, а право внесения кандидатуры будет предоставлено губернатору региона с учетом мнения предпринимательского сообщества края и соответствующего уполномоченного на федеральном уровне.

– Это было наше совместное с Правительством Алтайского края решение. Надо отдать должное временно исполняющему обязанности губернатора Виктору Томенко, который считает вопросы демократизации общества принципиально важными, – подчеркнул Александр Романенко.

До сих пор утверждение кандидатуры омбудсмена предпринимателей являлось прерогативой главы региона.

Живую дискуссию также вызвали изменения, которые коснулись работы сельских старост.

– Институт старост в Алтайском крае действует уже давно. Его надо развивать и дальше. Изменения в федеральном законе потребовали корректировки наших правовых актов. Сегодня мы услышали самые разные мнения: надо ли доплачивать старостам за их работу или не надо этого делать. Это вопрос очень серьезный, он лежит в плоскости решений муниципальных органов власти. Позиция края на сегодня такова: если органы местного самоуправления примут решение о доплате, то мы за счет средств краевого бюджета это решение поддержим, – прокомментировал вопрос Романенко.

А вот некоторые документы оказались непринятыми. В частности, проработки на всех уровнях требует вопрос дополнительного обеспечения детей-сирот жильем. Отдельный закон, регулирующий этот момент, в Алтайском крае не нужен. Продуктивнее будет перераспределение региональных и федеральных средств в рамках краевого бюджета, посчитали депутаты. Для этого понадобится изыскивать собственные резервы, более тесно работать с Федерацией. Дополнительные средства необходимы также на программы реабилитации лиц, подверженных наркотической зависимости.

В работе сессии принял участие врио главы региона Виктор Томенко.



БОДАГОВА

Анна

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